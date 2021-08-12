Разработчик AstraZeneca: с новым варианитом коронавируса коллективный иммунитет невозможен

Английский профессор Эндрю Поллард, являющийся главой Оксфордской группы по созданию вакцин и одним из разработчиков AstraZeneca заявил, что, то, что вакцины не остановили распространение Covid-19, делает достижение коллективного иммунитета «мифическим».

Концепция коллективного иммунитета основывается на том, что подавляющее большинство населения приобретает иммунитет - либо путем вакцинации, либо в результате перенесенной болезни, что, в свою очередь, обеспечивает защиту от коронавируса для непривитых и для тех, кто никогда ранее не был инфицирован.

И хотя существующие вакцины показывают высокий уровень эффективности для предотвращения серьезного протекания болезни или смерти от Covid-19, они не гарантируют защиту полностью вакцинированного человека от заражения вирусом.

«Вариант Дельта по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это означает, что любой, кто еще не вакцинирован в какой-то момент, встретит вирус и у нас нет ничего, чтобы могло остановить бы эту передачу» - заявил Поллард на встрече с депутатами английского парламента.

