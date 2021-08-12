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Контрольный вопрос

Разработчик AstraZeneca: с новым варианитом коронавируса коллективный иммунитет невозможен

Контрольный вопрос
Профессор Эндрю Поллард Профессор Эндрю Поллард «Я подозреваю, что вирус подбросит нам следующий вариант, который, будет еще лучше передаваться среди вакцинировавшихся. Так что это еще одна причина не создавать программу вакцинации вокруг коллективного иммунитета.»

Английский профессор Эндрю Поллард, являющийся главой Оксфордской группы по созданию вакцин и одним из разработчиков AstraZeneca заявил, что, то, что вакцины не остановили распространение Covid-19, делает достижение коллективного иммунитета «мифическим».

Концепция коллективного иммунитета основывается на том, что подавляющее большинство населения приобретает иммунитет - либо путем вакцинации, либо в результате перенесенной болезни, что, в свою очередь, обеспечивает защиту от коронавируса для непривитых и для тех, кто никогда ранее не был инфицирован.

И хотя существующие вакцины показывают высокий уровень эффективности для предотвращения серьезного протекания болезни или смерти от Covid-19, они не гарантируют защиту полностью вакцинированного человека от заражения вирусом.

«Вариант Дельта по-прежнему будет инфицировать людей, которые были вакцинированы. И это означает, что любой, кто еще не вакцинирован в какой-то момент, встретит вирус и у нас нет ничего, чтобы могло остановить бы эту передачу» - заявил Поллард на встрече с депутатами английского парламента.

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