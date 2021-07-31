Зенит покупает Миранчука, Баринова и Белотти?

Начало нового футбольного сезона можно смело назвать «сезоном потерь», преподнесшим болельщикам Зенита немало поводов для грусти. Начало череде расставаний положил сам Зенит, внезапно не ставший продлевать контракт с некогда основным вратарем клуба Андреем Луневым, который по окончанию контракта довольно неожиданно перешел не в один из российских клубов, а в немецкий Байер.

После этого Зенит покинул один из любимцев петербургских болельщиков Себастьян Дриусси, выкупивший свой контракт и на правах свободного агента перешедший в техасский Остин. Удивляет не только направление трансфера аргентинского нападающего, потому что американская футбольная лига на сегодняшний день лучше российской только географической близостью к Аргентине, но и его форма.

Впрочем, знающие подробности перехода люди утверждают, что за крайне экстравагантным для российского футбола самостоятельным «выкупом» футболистом своего контракта скрывается обыкновенный трансфер, а поводом для такого маневра стали санкции, которые могли бы настигнуть американский клуб, в случае прямой покупки игрока у клуба, принадлежащего Газпрому.

Еще одной потерей в самое ближайшее время может стать иранский форвард Сердар Азмун, несколько лет подряд являющийся одним из лучших нападающих нашего чемпионата. С большой долей вероятности иранец перейдет в Леверкузенский «Байер», а чем уже недвусмысленно, пусть и с помощью эмодзи, намекает твиттер немецкого клуба:

Сумма предположительной сделки оценивается в 14 миллионов евро, при ориентировочной рыночной стоимости игрока в 30. Столь резкое падение в цене объясняется последним годом контракта и нежеланием иранца продлевать его, несмотря на поступившее от Зенита предложение. Таким образом, уже через год он мог бы покинуть Зенит бесплатно.

К вышеперечисленным потерям добавилась травма Магомеда Оздоева, который из-за растяжения связок колена пропустит как минимум три ближайших месяца, отъезд на олимпиаду в Токио бразильца Малкома и плохая форма Вильмара Барриоса, только что присоединившегося к команде после позднего отпуска, вызванного участием зенитовца в Кубке Америки.

Все это вынуждает менеджмент Зенита срочно искать пути укрепления команды. И одним из кандидатов на усиление стал свежеиспеченный чемпион Европы в составе итальянской сборной нападающий «Торино» Андреа Белотти. По неофициальной информации, Зенит готов заплатить за игрока 30 миллионов евро, а самому нападающему был предложен трехлетний контракт с зарплатой в 4 миллиона евро в год.

Впрочем, сам Белотти, который считается одним из самых недооценённых итальянских игроков последнего времени и чье имя неоднократно всплывало в итальянской прессе в связи с возможным переходом в сильнейшие европейский клубы, не спешит принимать предложение Зенита, несмотря на заманчивое в финансовом плане предложение.

Вторым кандидатом на усиление является полузащитник сборной России и московского Локомотива Дмитрий Баринов. За игрока, отличающегося неуступчивостью и жёсткостью на футбольном поле, и непростым характером вне его петербургский клуб предложил 8 миллионов евро. Покупка вполне логична со стороны Зенита, так как Баринов выступает на той же позиции, что и травмированный Оздоев и сможет не только заменить его на ближайшие три месяца, но и выиграть конкуренцию за место в составе.

С железнодорожным клубом, ни с того ни с сего устроившим небывалую распродажу своих игроков, связан и третий кандидат на усиление Зенита. Антон Миранчук, воспитанник Локомотива много лет являющийся трансферной целью сильнейших российских клубов может пополнить ряды сине-бело-голубых в самое ближайшее время. Впрочем, это самый сложный для петербургского клуба трансфер, поскольку кроме самого Зенита на игрока претендует московский ЦСКА, предложивший игроку более выгодные условия личного контракта. Впрочем, на стороне Зенита регулярное выступление в Лиге Чемпионов и возможность уехать в Европу, куда петербургский клуб отпускает игроков с большей сговорчивостью, нежели армейцы.

Какой из этих трансферов станет реальностью, а какой так и останется на уровне переговоров мы узнаем в самое ближайшее время, потому что российский чемпионат уже начался, а до начала Лиги Чемпионов и закрытия трансферного окна остался один месяц.