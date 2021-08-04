Семин сменил Карпина в «Ростове»

Полузащитник Юрий Семин играл за свою карьеру футболиста в столичных клубах «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», в алма-атинском «Кайрате», ряде клубов низших дивизионов советского футбола. Выступать закончил в краснодарской «Кубани», где началась его тренерская карьера. Юрий Павлович тренировал душанбинский «Памир», «Локомотив», «Динамо» Москва и Динамо Киев, «Мордовию», «Анжи», азербайджанский клуб «Габала», Есть в послужном списке специалиста и работа с сборными командами. В 1991 году он тренировал олимпийскую сборную Новой Зеландии, а 2005 году был назначен главным тренером сборной России (под его руководством наша команда не попала на чемпионат Европы в Германии).

«Звонкие» достижения Семина-тренера связаны с «Локомотивом». Три раза он приводил железнодорожников к чемпионским медалям первенства России, шесть раз выигрывал кубок страны. «Локомотив» был последним перед «Ростовом» местом работы Юрий Павловича – в мае прошлого года истек срок его контракта с клубом и на пост главного тренера пришел серб Марко Николич.

В «Ростове» Семин сменил Валерия Карпина, который возглавил сборную России. Изначально Карпин принял должность в национальной команде на условиях совмещения с работой в «Ростове», но после двух туров сезона-2021/22 специалист объявил о том, что принял решение покинуть команду.

После двух стартовых туров чемпионата России-2021/22 «Ростов» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице. Ростовчане проиграли «Динамо» 0:2 и «Зениту» 2:4.