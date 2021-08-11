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Спорт

Лучший футболист мира официально стал парижанином

Спорт
Лионель Месси с наградами, завоеванными вместе с «Барселоной». Фото: @fcbarcelona Лионель Месси с наградами, завоеванными вместе с «Барселоной». Фото: @fcbarcelona Во вторник, пока Россия обсуждала двухчасовую встрече тет-а-тет Карпина и Дзюбы в питерском отеле и страдала вместе со «Спартаком» на лиссабонском стадионе, лучший футболист мира Лионель Месси заключил соглашение с французским клубом ПСЖ (Paris Saint-Germain Football Club). Вечером 10 августа о свершившемся факте сообщил официальный твиттер ПСЖ, опубликовавший видеоролик в честь новобранца.

Вся футбольная жизнь Месси до начала июля 2021 года была связана с одним клубом – испанской «Барселоной». Двадцать лет назад клуб оплатил лечение аргентинскому мальчику с дефицитом гормона роста, мальчик вырос, закончил академию «Барселоны», начал выступать за основной состав в 2003 году и выиграл с клубом практически все призы, которые есть в Испании и европейском клубном футболе. Контракт Месси с каталонской командой истек в июне текущего года.  Прощание с «Барселоной» прошло в слезах: и самого футболиста, и поклонников команды. Месси ушел из клуба свободным агентом из-за условий финансового fair play.

Парижский клуб усилил Месси свой звездный состав. Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Серхио Рамос, игроки средней линии и атаки Анхель ди Мария, Килиан Мбапе, Неймар…  

Соглашение заключено на два года с опцией продления еще на год. Зарплата 34-летнего аргентинца установлена в 35 млн евро за сезон с учетом бонусов. Играть обладатель шести «золотых мячей» будет под 30-м номером. «Десятка» у парижан – на футболке Неймара. Месси прошел медосмотр в клубе и потенциально готов выйти на поле стадиона своего нового «домашнего» Парк де Пренс в ближайшую субботу в матче второго тура Лиги 1 ПСЖ – Страсбур. Трансляция этой игры запланирована на «Матч ТВ».

В полдень в среду 11 августа на Парк де Пренс объявлена пресс-конференция ПСЖ с Леонелем Месси, на которой, возможно, будет проведена церемония подписания контракта.

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