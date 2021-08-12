Зенит не оставляет попыток купить Белотти
Несмотря на недавнее приобретение бразильского полузащитника Клаудиньо Зенит продолжает искать варианты усиления атакующей линии. Одним из кандидатов на роль «нового Дзюбы» называли нападающего сборной Италии и футбольного клуба «Торино» Андреа Белотти.
Несмотря на удачные переговоры между клубами с первой попытки убедить самого игрока перейти в Зенит не удалось даже несмотря на крайне выгодные финансовые условия личного контракта. После отказа Белотти, назвавшего своим приоритетом переход в итальянский клуб, петербуржцы переключились на другого итальянского нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне. Однако, в случае с Симеоне не удалось договорится уже клубам.
Судя по всему, неудача с Симеоне вынудила петербуржцев вернуться к первоначальному варианту. Давид Ванья спортивный директор «Торино» в интервью итальянской прессе подтвердил факт возобновления переговоров о трансфере Белотти, однако отказался как-либо их комментировать, но по имеющийся информации сине-бело-голубые улучшили и без того щедрое предложение по зарплате и бонусам.
До старта Лиги Чемпионов остается все меньше времени, поэтому нельзя исключать, что в самое ближайшее время несговорчивый итальянец все-таки пополнит состав Зенита.
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