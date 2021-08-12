Общественным инициативам прописали долгий путь Общественным инициативам прописали долгий путь спецпроект
Санкт-Петербург +18 погода в Петербурге
Доллар 73.99
Евро 87.03
Юань 1.14
Спорт

Зенит не оставляет попыток купить Белотти

Спорт
Зенит не оставляет попыток купить Белотти Зенит не оставляет попыток купить Белотти Петербургский футбольный клуб пытается согласовать с Торино трансфер итальянского игрока. При этом сам Белотти не горит желанием играть в российском чемпионате.

Несмотря на недавнее приобретение бразильского полузащитника Клаудиньо Зенит продолжает искать варианты усиления атакующей линии.  Одним из кандидатов на роль «нового Дзюбы» называли нападающего сборной Италии и футбольного клуба «Торино» Андреа Белотти.

Несмотря на удачные переговоры между клубами с первой попытки убедить самого игрока перейти в Зенит не удалось даже несмотря на крайне выгодные финансовые условия личного контракта. После отказа Белотти, назвавшего своим приоритетом переход в итальянский клуб, петербуржцы переключились на другого итальянского нападающего «Кальяри» Джованни Симеоне. Однако, в случае с Симеоне не удалось договорится уже клубам.

Судя по всему, неудача с Симеоне вынудила петербуржцев вернуться к первоначальному варианту. Давид Ванья спортивный директор «Торино» в интервью итальянской прессе подтвердил факт возобновления переговоров о трансфере Белотти, однако отказался как-либо их комментировать, но по имеющийся информации сине-бело-голубые улучшили и без того щедрое предложение по зарплате и бонусам.

До старта Лиги Чемпионов остается все меньше времени, поэтому нельзя исключать, что в самое ближайшее время несговорчивый итальянец все-таки пополнит состав Зенита.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Владимир, фотограф-ретушер, 32 года Какое место в Петербурге придает вам сил?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2021 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+