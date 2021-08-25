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Спорт

На матч Зенит - ЦСКА пустят 1000 зрителей

Спорт
Матч Зенит - ЦСКА на стадионе посмотрит только тысяча болельщиков Матч Зенит - ЦСКА на стадионе посмотрит только тысяча болельщиков На завтрашний матч с московскими армейцами смогут попасть только избранные болельщики Зенита. Остальным придется довольствоваться телевизионной трансляцией на Матч ТВ.

Согласно совместному решению Роспотребнадзора и администрации Петербурга завтра на «Газпром Арену» смогут попасть только 1000 человек. Такая возможность будет предоставлена ограниченному числу болельщиков из числа обладателей абонементов категорий Стандарт, Фанатский Вираж и VIP. Болельщики московской команды на стадион допущены не будут.

Футбольный клуб Зенит на страницах своего официального сайта принес извинения всем болельщикам, которые из-за коронавирусных ограничений не смогут побывать на одном из самых принципиальных для петербургской команды матчей и пообещал, что продолжит прикладывать все усилия, для возвращения болельщиков на трибуны стадиона. Как именно футбольный клуб может повлиять на позицию Роспотребнадзора в тексте не уточняется.

Напомним, что на матчи завершившегося месяц назад чемпионата Европы по футболу, на трибуны «Газпром Арены» пускали до 34 000 зрителей.

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