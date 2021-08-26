«Зенит» попал в третью корзину при жеребьевке группового этапа Лиги Чемпионов

Жеребьевка главного футбольного турнира состоится сегодня, 26 августа. Во время жеребьевки клубы будут распределены по четырем корзинам. В первую корзину попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона и также чемпионы шести самых сильных европейских чемпионатов, определяемых по таблицы коэффициентов УЕФА. Все остальные команды распределены по корзинам в зависимости от клубного рейтинга.

Зенит до последнего сохранял шансы на вторую корзину, которая позволяла получить на групповом этапе более слабых соперников, однако из-за результатов последних отборочных игр переместился в третью, тем самым пополнив список возможных соперников такими неприятными вариантами, как Реал, Барселона, Ювентус, Манчестер Юнайтед, ПСЖ и Ливерпуль.

Состав корзин

1-я корзина: «Челси», «Вильярреал», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Бавария», «Интер», «Лилль», «Спортинг».

2-я корзина: «Реал», «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Ливерпуль», «Севилья», «Боруссия» Дортмунд.

3-я корзина: «Порту», «Аякс», «Шахтер», «Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта», «Зенит».

4-я корзина: «Бешикташ», «Динамо» Киев, «Брюгге», «Янг Бойз», «Милан», «Мальме», «Вольфсбург», «Шериф».

По результатам жеребьевки команды будут поделены на восемь групп по четыре команды. В группее каждая команда сыграет с каждой два матча - дома и на выезде. По результатам этих игр в две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

Отдельно стоит сенсационный успех Шерифа, ставшего первым за всю историю молдавским футбольным клубом, пробившимся в групповой этап Лиги Чемпионов.

Жеребьевка группового этапа пройдет сегодня в Стамбуле. Начало жеребьевки в 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте УЕФА.