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Спорт

Стали известны соперники Зенита на групповом этапе Лиги Чемпионов

Спорт
Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов Жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов На прошедшей в Стамбуле жеребьевке определились соперники петербургского футбольного клуба по Лиге Чемпионов. Ими стали Челси, Ювентус и Мальме.

В жеребьевке принимал участие бывший капитан Зенита Бронислав Иванович и именно его легкая рука определяла соперников Зенита по групповому этапу ЛЧ. Хотя, относительно «легкости» руки мнения болельщиков явно разделятся, потому что результаты жеребьевки могут порадовать тех, кто ждет интересной игры и хорошего футбола, но явно огорчат поклонников спортивного результата, потому что соперники Зениту достались очень серьезные. И шведский Мальме.

Группа H

Челси (Англия)
Ювентус (Италия)
Зенит (Россия)
Мальме (Швеция)

Напомним, что первые матчи Лиги Чемпионов 2021-2022 состоятся 14 и 15 сентября, а финал пройдет 28 мая 2022 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».

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