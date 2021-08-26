Спорт
Стали известны соперники Зенита на групповом этапе Лиги Чемпионов
В жеребьевке принимал участие бывший капитан Зенита Бронислав Иванович и именно его легкая рука определяла соперников Зенита по групповому этапу ЛЧ. Хотя, относительно «легкости» руки мнения болельщиков явно разделятся, потому что результаты жеребьевки могут порадовать тех, кто ждет интересной игры и хорошего футбола, но явно огорчат поклонников спортивного результата, потому что соперники Зениту достались очень серьезные. И шведский Мальме.
Группа H
Челси (Англия)
Ювентус (Италия)
Зенит (Россия)
Мальме (Швеция)
Напомним, что первые матчи Лиги Чемпионов 2021-2022 состоятся 14 и 15 сентября, а финал пройдет 28 мая 2022 в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
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