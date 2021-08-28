Сердар Азмун переходит в Лион

Иранский нападающий Зенита Сердар Азмун слухи о переходе которого тревожат петербургских болельщиков с самого начала трансферного окна, судя по всему, покинет Зенит. Сегодня все ведущие спортивные издания Франции опубликовали информацию о том, что Азмун дал согласие на переход в Лион.

Напомним, что французский клуб уже делал Зениту официальное предложение о трансфере иранца, но Зенит категорически не устроили предложенные 11 миллионов евро. Сейчас, если верить инсайдерам, французы готовы раскошелится на 16 миллионов плюс бонусы, зависящие от дальнейшего выступления игрока.

Официально Зенит никак не прокомментировал появившуюся информацию, но если верить информации инсайдеров, знакомых с внутренней кухней клуба, Зенит примет предложение французской стороны, если в ближайшее время сумеет найти нападающего на замену Азмуну. В качестве наиболее вероятных кандидатов называют итальянца Андреа Белотти не горящего идеей перехода в российский чемпионат и нападающего Карлоса Винисиуса из португальской Бенфики.