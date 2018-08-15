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Спорт

Спартак сыграл вничью с греческим ПАОКом и вылетел из Лиги Чемпионов

Спорт
Несмотря на поражение в первом матче московская команда считалась фаворитом противостояния. Но несдержанность бразильского нападающего Адриано и попросту слабая игра спартаковцев оставила их за бортом престижнейшего клубного турнира.

Напомним, что в первом матче Спартак по ходу матча выигрывал с преимуществом в два мяча, но в итоге умудрился растерять преимущество уступив со счетом 3:2. При этом по игре и по составу москвичи были явно сильнее соперника и практически ни у кого не было сомнений в том, что в домашней встрече спартаковцы обеспечат необходимую для прохода в следующий раунд победу с минимальным счетом.

Но как это иногда бывает в спорте все пошло не по плану. Главное незапланированное действие умудрился совершить уже на 33 минуте встрече нападающий красно-белых Луис Адриано, ударивший локтем игрока греческой команды и удаленный за этот необъяснимый поступок. Играя в меньшинстве, спартаковцы не смогли распечатать ворота ПАОКа и закончили свое выступление в Лиге Чемпионов.

Греческая команда в следующем отборочном раунде встретится с португальской Бенфикой, а Спартак продолжит свои европейские приключения участием в групповом этапе Лиги Европы.

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