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Туризм

Пандемия отменила осенний праздник фонтанов в Петергофе

Туризм
2021 год пройдет без традиционного праздника фонтанов, - сообщает официальный сайт Государственного музея-заповедника «Петергоф».

Решение об отмене Осеннего праздника фонтанов, который проходил каждый год в сентябре с красочным шоу по оригинальной тематике, дирекция ГМЗ приняла в связи с эпидемиологической обстановкой.

ГМЗ «Петергоф» предупреждает петербуржцев и гостей города быть внимательными и не покупать билеты на шоу у неофициальных продавцов. «Мы призываем всех гостей Петергофа внимательно отнестись к предложениям о продаже билетов на "закрытие фонтанов" - остерегайтесь мошенников и проверяйте информацию на официальном сайте музея-заповедника», - рекомендует дирекция ГМЗ «Петергоф».

Посетить «царство 150 фонтанов» в Нижнем парке можно до 17 октября 2021 года в соответствии с правилами музея-заповедника и с учетом ограничений. Нижний парк открывается в 9 утра и закрывается в 8 вечера. Фонтаны работают с 10.00 до 19.45.

 

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