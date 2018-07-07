Гражданство Маврикия за инвестиции

Правинд Кумар Джагнот, премьер-министр Маврикия, граждане которого пользуются безвизовым доступом в Шенген, Великобританию и Россию, в прошлом месяце представил в парламент бюджет на 2018-2019 годы. Речь Джагнота содержала приятный сюрприз: в этом году его администрация планирует ввести программу гражданства за инвестиции.

На сегодняшний день Маврикий является одной из самых богатых стран Африки. Кроме того, Маврикий является одной из двух африканских государств (другая - Сейшельские Острова), гражданам которых разрешается посещать Шенгенскую зону без предварительного получения визы. Предварительные суммы инвестиций, которые будут необходимы для получения гражданства Маврикия, заявлены в пределах от 500 000 до 1 000 000 долларов для главного заявителя и по 50 000 – 100 000 долларов за каждого члена семьи. Других подробностей пока не сообщается.

В компании «Элма Глобал», специализирующейся на инвестиционной иммиграции, отмечают, что рынок экономического гражданства по состоянию на 2018 год уже в известном смысле затоварен. Только в Карибском бассейне быстрых паспортных программ уже пять: Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис, Гренада, Доминика, Сент-Люсия. По своему весу и техническим характеристикам паспорта этих государств ничем не хуже паспорта гражданина Маврикия. Суммы необходимых вложений варьируются на Карибах от 100 000 до 350 000 долларов поэтому платить в два с половиной раза больше за сходный продукт международные инвесторы в массовом порядке не будут.



Тем не менее, инвестиционная программа гражданства Маврикия может быть интересна выходцам из Индии, имеющим тесные деловые связи с Маврикием или желающим переселиться на острова после отхода от дел. В таком виде гражданство Маврикия может представлять интерес для каких-то региональных элит. Специалисты рынка второго гражданства за инвестиции уже видели схожую ситуацию на примере гражданства Иордании. Скептики утверждали, что по заявленным ценам иорданский паспорт не имеет шансы на массовые продажи, но на практике обнародованные статистические данные показали обратное.



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