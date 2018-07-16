Едем в Прагу

Многие опытные путешественники советуют начинать изучение Европы именно с Праги. Попробуем разобраться, почему это так и в чем именно выигрывает чешская столица по сравнению с Парижем, Барселоной или Берлином.

Языковая близость

Наших соотечественников Прага во многом привлекает максимальным комфортом для путешествий, ведь даже если вы и слова не можете произнести на английском, то почти в каждой гостинице или ресторане найдётся человек достаточно уверенно изъясняющийся на великом и могучем. Впрочем, даже если в заведении не будет русскоговорящего персонала, то понять русский язык точно кто-нибудь сможет и пропасть вам не даст.

Стоимость авиабилетов

Прямой перелет в Прагу из Москвы или Санкт-Петербурга при своевременном бронировании обойдется вам в 10-12 тысяч рублей с человека. Прибавьте к этому комфортное время перелета, не превышающее трех часов, а также массу недорогих вариантов по размещению в Праге и ее окрестностях, и вы получите крайне выгодное с экономической точки зрения путешествие в самое сердце Европы.

Достопримечательности и экскурсии

Прага – город тысяч достопримечательностей и каждый путешественник найдет среди них те, что ему будут интереснее всего. Кроме того, если самой Праги вам покажется недостаточно, то помните, что за счет удачного расположения столица Чехии может стать стартовой площадкой для увлекательных экскурсий в Германию, Австрию или Швейцарию. Немаловажным плюсом Праги является и большое количество проживающих в ней наших соотечественников, многие из которых являются профессиональными гидами и проводят персональные экскурсии на русском языке. Впрочем, экскурсии проводят не только профи, но и любители, которые зачастую лучше любого гида знают тайные и необычные места любимого города. Вы всегда можете выбрать подходящую вам экскурсию на сайте www.sputnik8.com/ru/prague. Конечно, такая экскурсия будет немного дороже привычного массового галопа по достопримечательностям, но только благодаря таким экскурсиям вы сможете узнать настоящую Прагу.

Кухня

Мало что в мире может так порадовать русского мужчину, как чешская кухня. Пиво и рулька, рулька и пиво. В любых количествах и в любом заведении. Впрочем, одной рулькой лучше не ограничиваться и попробовать свиные рёбрышки, знаменитый чешский гуляш, жареный сыр, легендарные, но довольно специфические утопенецы… Представительницам прекрасной половины человечества придется чуть сложнее, но и они смогут порадовать себя карловарскими вафлями, загадочным трдельником или предсказуемыми паланчиками.

Возможно, столица Чехии не так на слуху, как Рим или Милан, однако велика вероятность, что, однажды посетив Прагу вы будете возвращаться в нее вновь и вновь и ее очарование навсегда вытеснит из вашего сердца даже самые модные европейские города.