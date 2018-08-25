Эмиграция в Андорру? А почему бы и нет!

Впервые в жизнь большинства россиян загадочное слово Андорра пришло с достаточно неожиданной футбольной стороны. В конце девяностых годов сборная России впервые встретилась с футбольной сборной маленького горного княжества и не оставила о той камня на камне. С тех пор утекло много воды, сборная Андорры более-менее научилась играть в футбол, а среднестатистический россиянин узнал, что Андорра — это не только плохой футбол, но и крайне удачное географическое расположение между Францией и Италией и знаменитые на весь мир горнолыжные курорты.

При этом, до сих пор, отвечая себе на вопрос о том, куда из России можно уехать жить на ПМЖ, мало кто обращает внимание на Андорру. Возможно, потому что не знает, какие существуют…

Преимущества получения ВНЖ в Андорре

Если перечислять абсолютно все преимущества получения вида на жительства в Андорре, то список рискует получиться очень большим, поэтому остановимся на самых главных из них:

Одно из самых низких налогообложений в Европе. Подоходный налог составляет всего 10%, причем, в случае если годовой доход семьи не превышает 24 тысяч евро в год, то подоходный налог не платится.

Близкий к нулевому уровень преступности. При этом практически все происходящие в стране нарушения закона связаны с контрабандой табака и алкоголя.

Высочайший уровень жизни в стране. Сложно найти рейтинг уровня жизни, в котором бы Андорра не входила в первую десятку среди всех стран в мире.

Потрясающая природа, близкая к идеальной экологическая обстановка и более 300 солнечных дней в году

Простота и надежность получения вида на жительство, а также легкость легализации всех членов семьи с возможностью получения вида на жительство с правом на работу

Согласитесь, даже этих пяти пунктов достаточно, чтобы всерьез обратить внимание на небольшую по площади, но огромную по возможностям страну в самом центре Европы.