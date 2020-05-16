Город
Александр Беглов предложил поддержать безработных, самозанятых и ИП
В частности, губернатор предложил:
- распространить на более широкий круг предприятий «кредитные каникулы» на срок 6 месяцев, которыми сегодня может воспользоваться только малый и средний бизнес;
- увеличить бюджетные ассигнования на программы поддержки экспорта для частичной компенсации затрат на транспортировку экспортируемой продукции;
- субсидировать предприятия на приобретение оборудования промышленной медицины, которое позволит защитить здоровье сотрудников;
- повысить минимальный размер пособия по безработице до 6 000 рублей для всех, кто лишился работы до 1 марта;
- установить в мае-июне выплаты в размере 6 000 рублей индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей. Несовершеннолетним детям таких индивидуальных предпринимателей предлагается установить выплаты в размере 3 000 рублей.
- ввести для самозанятых граждан оплачиваемые отпуска по болезни с выплатой пособия по временной нетрудоспособности не менее МРОТ (12 130 рублей).
Полный перечень предложений Санкт-Петербурга по дополнительным мерам поддержки экономики и занятости населения будет направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации в ближайшие дни.
- В период пандемии работодатели смогут обязать сотрудников выполнять низкоквалифицированную работу
- В России растёт число безработных: в апреле уровень безработицы вырос на 1,1%
- Кинотеатрам прописали коронавирусный кодекс
- Правительство РФ рассмотрит план восстановления экономики на полтора года
- В понедельник в Санкт-Петербурге возобновят работу МФЦ
- В закон об образовании приняты поправки о присвоении квалификационных разрядов, классов и категорий
- Рособрнадзор предложил новые даты ЕГЭ и конкурсов в ВУЗ-ы для выпускников 2020 года
- Вирусологи сообщили Владимиру Путину когда принимать решение о сокращении выходных
- ОГЭ для девятиклассников почти отменили, а сроки проведения ЕГЭ планируют перенести
- В Комитете по социальной политике рассказали, как пенсионерам получить дополнительные выплаты