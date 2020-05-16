Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ Депутаты попросили губернатора Петербурга 150 Га для кампуса СПбГУ спецпроект
Санкт-Петербург +23 погода в Петербурге
Доллар 69.12
Евро 78.52
Юань 9.78
Город

Александр Беглов предложил поддержать безработных, самозанятых и ИП

Город
Смольный направит в Правительство РФ предложения по поддержке экономики и занятости населения, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного штаба по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории СЗФО.

В частности, губернатор предложил:

  • распространить на более широкий круг предприятий «кредитные каникулы» на срок 6 месяцев, которыми сегодня может воспользоваться только малый и средний бизнес;
  • увеличить бюджетные ассигнования на программы поддержки экспорта для частичной компенсации затрат на транспортировку экспортируемой продукции;  
  • субсидировать предприятия на приобретение оборудования промышленной медицины, которое позволит защитить здоровье сотрудников;
  • повысить минимальный размер пособия по безработице до 6 000 рублей для всех, кто лишился работы до 1 марта;
  • установить в мае-июне выплаты в размере 6 000 рублей индивидуальным предпринимателям из пострадавших отраслей. Несовершеннолетним детям таких индивидуальных предпринимателей предлагается установить выплаты в размере 3 000 рублей.
  • ввести для самозанятых граждан оплачиваемые отпуска по болезни с выплатой пособия по временной нетрудоспособности не менее МРОТ (12 130 рублей).

Полный перечень предложений Санкт-Петербурга по дополнительным мерам поддержки экономики и занятости населения будет направлен на рассмотрение в Правительство Российской Федерации в ближайшие дни.

Темы:
Материалы по теме
Сообщи о важном
 
Человек города Человек города: Владимир, инженер, 30 лет Как вы оцениваете уровень своего образования?
Самое читаемое

Фоторепортажи

Последние новости
© 2012–2020 ok-inform.ru - «Общественный контроль» Вся информация, размещенная на веб-сайте ok-inform.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве и международными соглашениями. Использование материалов, объемом менее 500 знаков, возможно только с активной ссылкой на ok-inform.ru. Использование материалов, объемом более 500 знаков, возможно только с письменного разрешения редакции ok-inform.ru. Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет. 18+
Яндекс.Метрика