Петербург в очередной раз бьет погодные рекорды
Жителей Петербурга трудно удивить плохой погодой, однако +3 в конце мая, а именно на такой отметке замерли петербургские термометры этим утром, производит впечатление даже на привычных к природным аномалиям жителей северной столицы. Впрочем, днем возможно "потепление" до +7, которое немного омрачат шквальные порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду и вечерний снег с дождем в северных районах города. Жителям Ленинградской области повезло немного меньше, их утро началось с около нулевой температуры, а в Всеволожского и Приозерском районах выпал снег.
Непривычно холодная погода, вызванная циклоном, продержится в Санкт-Петербурге до субботы, после чего постепенно вернется к норме. Так, по прогнозам синоптиков, к середине следующей неделе воздух в городе прогреется до +20, а средняя температура не будет опускаться ниже 17 градусов тепла.
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