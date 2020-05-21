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Петербург в очередной раз бьет погодные рекорды

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В Петербурге ожидается снег с дождем В Петербурге ожидается снег с дождем В городе ожидается снег с дождем, а температура воздуха сегодня не поднимется выше 5 градусов. Именно поэтому 21 мая этого года претендует на звание самого холодного дня за последние тридцать лет.

Жителей Петербурга трудно удивить плохой погодой, однако +3 в конце мая, а именно на такой отметке замерли петербургские термометры этим утром, производит впечатление даже на привычных к природным аномалиям жителей северной столицы. Впрочем, днем возможно "потепление" до +7, которое немного омрачат шквальные порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду и вечерний снег с дождем в северных районах города. Жителям Ленинградской области повезло немного меньше, их утро началось с около нулевой температуры, а в Всеволожского и Приозерском районах выпал снег.

Непривычно холодная погода, вызванная циклоном, продержится в Санкт-Петербурге до субботы, после чего постепенно вернется к норме. Так, по прогнозам синоптиков, к середине следующей неделе воздух в городе прогреется до +20, а средняя температура не будет опускаться ниже 17 градусов тепла.

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