В Петербурге отменили обязательное ношение масок на улице с 1 июня
Законность и исполнимость данного требования и ранее была под большим вопросом, но под угрозой штрафов, часть петербуржцев всё-таки исполняли требование властей.
28 мая академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев высказался против ношения защитных масок на улице, заявив, что вирус "не летает на улице", и для безопасности достаточно соблюдать социальную дистанцию. Более того академик указал, что эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности.
-Сам вирус при этом нежизнеспособен, - сказал Зверев.
Не исключено, что губернатор прислушался к мнению академика.
В большинстве регионов, включая Москву, требование носить маску относится только к закрытым общественным помещениям и общественному транспорту.
С 1 июня петербуржцам также разрешат посещение кладбищ, разрешат оказание юридических и нотариальных услуг по предварительной записи, снимут режим самоизоляции для лиц старше 65-ти лет.
Также с 1 июня будет восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий льготников.
Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14 июня 2020 года.
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