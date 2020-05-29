В Петербурге отменили обязательное ношение масок на улице с 1 июня

Законность и исполнимость данного требования и ранее была под большим вопросом, но под угрозой штрафов, часть петербуржцев всё-таки исполняли требование властей.

28 мая академик РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев высказался против ношения защитных масок на улице, заявив, что вирус "не летает на улице", и для безопасности достаточно соблюдать социальную дистанцию. Более того академик указал, что эксперименты, определяющие, что коронавирус живет 24-72 часа на поверхностях, на самом деле показывают не живой вирус, а следы его деятельности.

-Сам вирус при этом нежизнеспособен, - сказал Зверев.

Не исключено, что губернатор прислушался к мнению академика.

В большинстве регионов, включая Москву, требование носить маску относится только к закрытым общественным помещениям и общественному транспорту.

С 1 июня петербуржцам также разрешат посещение кладбищ, разрешат оказание юридических и нотариальных услуг по предварительной записи, снимут режим самоизоляции для лиц старше 65-ти лет.

Также с 1 июня будет восстановлено действие льготных и бесплатных проездных билетов для всех категорий льготников.

Большинство мер, направленных на борьбу с распространением в Санкт-Петербурге коронавирусной инфекции, продлеваются по 14 июня 2020 года.