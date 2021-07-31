Обязательное ношение масок в метро продлили еще на месяц
Официальный сайт петербургского метрополитена напомнил горожанам, что в связи с изменениями, внесенными в надоевшее многим постановление №121, режим обязательного использования средств индивидуальной защиты при нахождении на территории метрополитена продлен вплоть до 29 сентября. Контролировать соблюдение требований будут сотрудники метрополитена, а нарушителям светит штраф в размере до 5 000 рублей.
Кроме того, в 121-е постановление, регулирующее жизнь города в период коронавирусной пандемии, внесены столь ожидаемые малым бизнесом послабления. Так, со 2 августа снимается запрет на работу фуд-кортов и торговых островков в ТЦ, разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе. Правда, для начала работы всем вышеперечисленным предприятиям необходимо получить QR-код, подтверждающий соблюдение всех мер антиковидной безопасности, а все без исключения сотрудники должны вакцинироваться хотя бы первым компонентом вакцины.
Намного сложнее ситуация у руководителей государственных учреждений и унитарных предприятий нашего города, которые обязаны за два месяца обеспечить вакцинацию не менее чем 80% всех своих подчиненных. К 1 октября каждый из сотрудников госпредприятий должен иметь QR-код о полной вакцинации (или недавно перенесенном коронавирусе), либо документ, подтверждающий получение первого компонента двукомпонентной вакцины.
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