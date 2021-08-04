Газпром официально переехал из Черёмушек в Лахту

«Завершена процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО "Газпром". В их числе – смена места нахождения головной компании на город Санкт-Петербург», – говорится в сообщении компании. Соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 3 августа, сообщает «КоммерсантЪ». Ранее «Газпром» был зарегистрирован в своем небоскребе на юго-западе Москвы на улице Наметкина, 16.

Переезд компании в северную столицу акционеры ПАО «Газпром» одобрили на годовом собрании в июне. Офис для монополиста – башню Лахта-центра начали строить в 2012 году после того, как не удалась попытка возвести небоскреб в центре Петербурга. К этому моменту уже начался поэтапный перевод дочерних компаний «Газпрома» из Москвы в Петербург (их первые офисы в Петербурге были арендованы в 2008 году), Сегодня структурам «Газпрома» принадлежит ряд зданий в северной столице, в том числе в центре: на Невском проспекте и площади Островского.

С регистрацией головной компании в Петербурге эксперты связывают не только серьезное пополнение бюджета 78-го региона, но и новые возможности в деле сохранения исторического наследия города.

«Газпром» мог бы взять на себя содержание исторических зданий, этот национальный продукт – на компанию должна быть возложена обязанность сохранить это великолепие, которое создает дух Петербурга и Российской империи», - рассказал РИА Новости депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев.