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Город

У Исаакиевского собора открылся третий офис сети «ВКонтакте»

Город
Фото: пресс-служба ВКонтакте Фото: пресс-служба ВКонтакте Третий по счету в Петербурге офис популярной социальной сети занял помещения в доме на Большой Морской улице, 30 с видом на Исаакиевский собор.

В этом здании, построенном в 1854 году для купца И. Гросса, с начала ХХ века размещался Русский для внешней торговли банк, в начале ХХI века дом был капитально реконструирован.   

Сотрудники «ВКонтакте» будут находиться на втором, третьем и четвертом этажах, шестой этаж с отрытой террасой планируют оборудовать для внутренних мероприятий и рабочих встреч. В офисе предусмотрен коворкинг для сотрудников, работающих в «гибридном» режиме.  

Другие два офиса «ВКонтакте» находятся в доме Зингера и у Красного моста. Офис на Невском расположился на семи этажах под куполом Дома Зингера. Представительство в бизнес-центре «У Красного моста» на углу Мойки и Гороховой открылось в феврале прошлого года.

Таким образом все три офиса расположены в 10 минутах ходьбы друг от друга, а в качестве служебного транспорта сотрудники используют электросамокаты.

«Команда "ВКонтакте" постоянно растет - вместе с задачами, которые мы перед собой ставим. Для нового штаба мы выбрали здание, которое продолжает традиции Зингера и Дома у Красного моста. Сейчас мы завершаем ремонтные работы и наводим уют на верхних этажах, но офис уже принимает сотрудников. Прийти поработать на Большую Морскую смогут те, кому обязательно нужно находиться в штабе, а большая часть команды продолжит трудиться в удаленном режиме. В будущем мы обязательно проведем новоселье - как только это позволит сделать эпидемическая обстановка», - комментирует открытие нового офиса CEO ВКонтакте Марина Краснова.

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