У Исаакиевского собора открылся третий офис сети «ВКонтакте»
В этом здании, построенном в 1854 году для купца И. Гросса, с начала ХХ века размещался Русский для внешней торговли банк, в начале ХХI века дом был капитально реконструирован.
Сотрудники «ВКонтакте» будут находиться на втором, третьем и четвертом этажах, шестой этаж с отрытой террасой планируют оборудовать для внутренних мероприятий и рабочих встреч. В офисе предусмотрен коворкинг для сотрудников, работающих в «гибридном» режиме.
Другие два офиса «ВКонтакте» находятся в доме Зингера и у Красного моста. Офис на Невском расположился на семи этажах под куполом Дома Зингера. Представительство в бизнес-центре «У Красного моста» на углу Мойки и Гороховой открылось в феврале прошлого года.
Таким образом все три офиса расположены в 10 минутах ходьбы друг от друга, а в качестве служебного транспорта сотрудники используют электросамокаты.
«Команда "ВКонтакте" постоянно растет - вместе с задачами, которые мы перед собой ставим. Для нового штаба мы выбрали здание, которое продолжает традиции Зингера и Дома у Красного моста. Сейчас мы завершаем ремонтные работы и наводим уют на верхних этажах, но офис уже принимает сотрудников. Прийти поработать на Большую Морскую смогут те, кому обязательно нужно находиться в штабе, а большая часть команды продолжит трудиться в удаленном режиме. В будущем мы обязательно проведем новоселье - как только это позволит сделать эпидемическая обстановка», - комментирует открытие нового офиса CEO ВКонтакте Марина Краснова.
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