В Петербурге наблюдается отток трудовых мигрантов



Издание The Sankt-Peterburg Post приводит данные Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в соответствии с которыми на территорию Северной столицы с начал года чрез пункты пропуска въехали 150 тысяч иностранцев против 196 тысяч за аналогичный период прошлого года (минус 23%). Только 23% из приехавших в этом году целью своего прибытия объявили устройство на работу, в прошлом году таких было 66 тысяч. Выехали из Петербурга с начала года более 103 тысяч мигрантов.

В комитете по труду и занятости Санкт-Петербурга отмечают, что отток мигрантов спровоцировал острую нехватку кадров в строительстве, индустрии гостеприимства и торговле. Отмечается, что трудовые мигранты заняты во всех сферах деятельности, кроме армии и органов власти. Наибольшее количество гостей из-за рубежа трудится в строительстве, на обрабатывающих производствах, в торговле и на складах, на транспорте. Меньше всего иностранных граждан занято в деятельности гостиниц и ресторанах, а также операциях с недвижимостью и в сельском хозяйстве.