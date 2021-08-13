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Александр Беглов анонсировал четвертую волну коронавируса

Город
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов По словам градоначальника пресловутую четвертую волну стоит ожидать осенью. Спасением от нее должна стать массовая вакцинация и коллективный иммунитет.

Вчера в Петербурге наблюдался резкий рост количества госпитализированных горожан с диагнозом «коронавирус». За прошедшие сутки количество госпитализированных выросло почти в два раза - с 175 по 300 человек. Стоит отметить, что подобный скачок произошел на фоне постепенного возвращению больниц Петербурга к обычному режиму работы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, комментируя возвращение больниц к штатной работе призвал жителей города вакцинироваться, чтобы достичь необходимого уровня коллективного иммунитета:

«Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса — вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины».

При этом многие ведущие мировые вирусологи, в числе которых разработчик вакцины AstraZeneca, уверены в том, что из-за активного распространения новых штаммов коронавируса коллективный иммунитет в принципе невозможен.

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