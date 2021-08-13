В Петербург приплыл Сапсан

Договор на поставку новых десятивагонных «Сапсанов» был подписан в 2019 году. Первый из них сегодня был доставлен в Петербург, откуда своих ходом переместится в депо Металлострой, для окончательной настройки и прохождения серии предпусковых испытаний. Новый состав выйдет на маршрут уже в начале следующего года. Остальные поезда будут вводится в эксплуатацию до конца 2023 года.

На сегодняшний день пассажиров перевозят шестнадцать «Сапсанов» и по словам представителей РЖД это количество не позволяет полностью удовлетворить спрос на высокоскоростные поездки между Петербургом и Москвой.