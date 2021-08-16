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Город

Проект генплана Санкт-Петербурга пошел на новый круг согласований

Город
Сроки общественного обсуждения проекта генплана Санкт-Петербурга могут быть вновь перенесены.

Как сообщает ДП, документ не смог пройти согласование на федеральном уровне, так как не получил одобрение от администрации Ленобласти. Камнем преткновения мог стать мусороперерабатывающий завод в Янино.

В КГА сообщают, что обновлённый проект генплана вновь будет рассмотрен комиссией по внесению изменений в генеральный план Петербурга, после чего размещён в Федеральной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) для повторного согласования.

Пока власти Петербурга рассчитывают успеть опубликовать согласованный проект генерального плана развития города до конца текущего года.

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