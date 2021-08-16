Город
Проект генплана Санкт-Петербурга пошел на новый круг согласований
Как сообщает ДП, документ не смог пройти согласование на федеральном уровне, так как не получил одобрение от администрации Ленобласти. Камнем преткновения мог стать мусороперерабатывающий завод в Янино.
В КГА сообщают, что обновлённый проект генплана вновь будет рассмотрен комиссией по внесению изменений в генеральный план Петербурга, после чего размещён в Федеральной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) для повторного согласования.
Пока власти Петербурга рассчитывают успеть опубликовать согласованный проект генерального плана развития города до конца текущего года.
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