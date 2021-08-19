Отели вместо пляжей
Против такого развития событий высказались петербургские парламентарии, утвердив официальный запрос депутата Алексея Ковалёва к губернатору Александру Беглову о поправках в Генплане, предусматривающих объединение зон Р0 (зона пляжей и спортивных сооружений) и Р3 (зона объектов отдыха, спорта, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов) в единую зону Р1.
Жертвой нового генплана могут стать пляжи Курортного и Приморского районов, Петровской косы, Гребного канала, Суздальских озер и других излюбленных мест отдыха горожан.
Депутаты хотят выяснить, кто является инициатором этой спорной и потенциально коррупционной инициативы и зачем нужно снимать запрет на застройку пляжей. Отдельное беспокойство народных избранников вызывает тот факт, что окончательное решение по обновленному Генеральному плану будет принимать новый состав Законодательного собрания, который, судя по прогнозам аналитиков, значительно обновит свой состав и с большой долей вероятности станет практически полностью подконтролен действующему губернатору.
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