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19-20 августа в Петербурге ожидают штормовой ветер

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19-20 августа в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий и усиление ветра до 17-20м/с.

В Ленинградской области уже объявили штормовое предупреждение - гражданам рекомендовано избегать нахождения на открытой воде и в лесу.

На неблагоприятный прогноз погоды обратили внимание в регионом отделении МЧС. Петербуржцам напоминают, что усиление ветра повышает риски аварий, и превращает  в опасные объекты дорожные знаки и деревья. Также не исключено подтопление набережных.

По данным синоптиков появление штормовых порывов ветра следует одидать в четверг и в ночь на пятницу.

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