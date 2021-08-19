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19-20 августа в Петербурге ожидают штормовой ветер
В Ленинградской области уже объявили штормовое предупреждение - гражданам рекомендовано избегать нахождения на открытой воде и в лесу.
На неблагоприятный прогноз погоды обратили внимание в регионом отделении МЧС. Петербуржцам напоминают, что усиление ветра повышает риски аварий, и превращает в опасные объекты дорожные знаки и деревья. Также не исключено подтопление набережных.
По данным синоптиков появление штормовых порывов ветра следует одидать в четверг и в ночь на пятницу.
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