19-20 августа в Петербурге ожидают штормовой ветер

В Ленинградской области уже объявили штормовое предупреждение - гражданам рекомендовано избегать нахождения на открытой воде и в лесу.

На неблагоприятный прогноз погоды обратили внимание в регионом отделении МЧС. Петербуржцам напоминают, что усиление ветра повышает риски аварий, и превращает в опасные объекты дорожные знаки и деревья. Также не исключено подтопление набережных.

По данным синоптиков появление штормовых порывов ветра следует одидать в четверг и в ночь на пятницу.