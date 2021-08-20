Главгосэкспертиза России одобрила ремонт станции метро Московская
Для финансирования привлечены средства Санкт-Петербургского ГУП «Петербургский метрополитен». Проектную документацию подготовил Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «Ленметрогипротранс». Стоимость планируемых работ на «Московской» рассмотрена Главгосэкспертизой России и предоставленная смета признана достоверной.
Станция метро Московская до ремонта
В ходе обновления «Московской» демонтируют облицовку стен и колонн, гранитные плиты с пола будут сняты и заменены. Будет также обновлено техническое оборудование машинного зала, сменится бытовая и дренажная система канализации. В вестибюле отремонтируют стены и потолки. Три ленты эскалаторов заменят на новые. На станции установят светодиодные светильники и вернут в эксплуатацию ворота, закрывавшие вход для пассажиров в ночное время.
«Московская» — станция глубокого заложения, построенная по проекту архитекторов Н. В. Каменского и С. Г. Майофиса в 1969 году. Это одна из немногих станций петербургского метрополитена, где для безопасности пассажиров установлены автоматические двери, открывающиеся при прибытии поезда. Такая конструкция получила название «горизонтальный лифт»: двери вагона и двери станции открываются синхронно, как двери кабины лифта и лифтовой шахты. Еще одним немаловажным преимуществом подобного устройства станции является существенное снижение уровня шума.
«Горизонтальный лифт» на станции метро Петроградская
Но есть и другая версия появления «горизонтального лифта». Так экономили на проходке за счёт более простой технологии: не требовался сложный перемонтаж проходческого щита «под станцию». В тоннеле просто ставили раздвижные двери и шли дальше. Отпадал вопрос облицовки стен, противоположных платформе — а материалами отделки были дорогостоящие мрамор и гранит.
Однако особенной экономии не получилось. В процессе эксплуатации выяснилось, что электромоторы, открывающие и закрывающие двери на станции, за первые несколько лет израсходовали больше средств, чем было сэкономлено на изменении диаметра тоннеля и его отделке. Расходы на обслуживание техники тоже вылились в немалую сумму. Кроме того, пропускная способность «горизонтального лифта» внезапно оказалась существенно ниже, чем у платформ, сопоставимых по потоку пассажиров.
Метро Парк Победы - первый «горизонтальный лифт» в петербургском метрополитене
После «Московской» по подобной технологии были построены еще три станции: «Елизаровская», «Ломоносовская» и «Звездная». В дальнейшем, после изучения эксплуатационных расходов, использование подобного типа станций было признано нецелесообразным.
- Александр Ржаненков о том, как отличить пострадавших от мнимых больных
- В Ленобласти начались выплаты семьям погибших и пострадавших при взрыве в метро
- Станцию метро «Московская» закрыли на вход и выход для пассажиров
- В Петербурге закрыли выход со станции метро «Московская» в сторону остановок до «Пулково»
- Один из выходов со станции метро «Московская» закрыли из-за бесхозного предмета
- Кого из футболистов позовет в сборную Карпин
- Почему пропаганда гомосексуализма - опаснейшая тенденция современности
- Власти найдут неучтенных собственников дачных домиков и участков
- В Госдуму поступил законопроект о возможности изменения стоимости контрактов на строительство
- За неправильную парковку во дворах Петербурга будут штрафовать
- Министр просвещения опроверг слухи об обязательной вакцинации школьников к 1 сентября
- Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы
- Сердар Азмун переходит в Лион
- Появилась возможность установить Windows 11 на старые компьютеры
- Названы самые популярные российские фильмы последних лет