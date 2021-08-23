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Город

Лучше всех Новая Голландия, хуже всех Парк Авиаторов

Город
Новая Голландия Новая Голландия Петербуржцы оценили благоустройство городских садов и парков на 3,5 балла по пятибалльной шкале.

В опросе, проводимом порталом SuperJob приняло участие более тысячи петербуржцев. Максимальную оценку зеленым зонам города поставили всего 14% опрошенных, около 30% респондентов оценили благоустройство на четверку и 4% остались категорически им недовольны, оценив старания городских властей на один балл из пяти возможных.

Первое место и звание самого ухоженного места отдыха в городе ожидаемо получила Новая Голландия, а вот за звание самого неблагоустроенного парка развернулась ожесточённая борьба между Сосновкой, садом Бенуа и парком Авиаторов. Победителем в этой борьбе, получившим не особо почетное звание самого неблагоустроенного места стал парк Авиаторов.

Мусор в парке Авиаторов

В ходе опроса выяснилось, что больше всего в городских садах и парках петербуржцев расстраивает отсутствие систематической уборки мусора, отсутствие общественных туалетов и повсеместная нехватка урн и садовых скамеек.

Впрочем, если сравнивать с ситуацией по всей России, то петербургские 3,5 балла – это далеко не самый плохой результат. Больше всего в России недовольны своими парковыми зонами в Омске, жители которого оценили благоустройство на 2,9 балла. Лучше всего дела обстоят в Казане, Москве и Краснодаре, набравших в этом опросе 3,9 балла.

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