Жители Невского района приняли участие в рейде против рекламы наркотиков

Участники Санкт-Петербургского Регионального Общественного движения «За мир без наркотиков» провели рейд в районе метро Елизаровская, целью которого стало уничтожение рекламы торговцев наркотиками на фасадах зданий.

Запрещенную рекламу на домах искали в кварталах между проспектом Обуховской обороны, улицей Седова, Большой Смоленской улицей и улицей Ольги Берггольц. Участники рейда нашли около сорока надписей, рекламирующих телеграмм каналы по продаже наркотиков и работу так называемых «закладчиков». В осмотре фасадов и дворов приняли участие порядка тридцати петербуржцев - в основном жители ближайших домов.

В ходе рейда добровольцы не только фиксировали и уничтожали запрещенные надписи, но и раздавали прохожим памятки с инструкцией по их выявлению и устранению. Как оказалось, многие жители и не подозревали, что непонятные граффити на самом деле призывают их детей приобрести наркотические средства.

«Я была очень удивлена сколько неравнодушных людей хотят сделать наш город чище и лучше. Проблема наркотиков очень серьезная, важная и требует качественных решений» – заявила участница рейда Дарья.

Проект «За мир без наркотиков», направленный на борьбу с рекламой запрещенных препаратов стартовал в 2019 году. За это время благодаря действиям участников проекта и их жалобам в администрацию района было устранено больше 1000 рекламных надписей. В ближайшее время волонтеры планируют провести подобные рейды и в других районах Петербурга.

Напомним, что на сайте администрации Санкт-Петербурга есть специальная форма для борьбы с несанкционированными надписями и рекламой на станах домов. Если на стене дома появилась реклама наркотиков, жители могут самостоятельно заполнить заявку на сайте , приложив фотографию и указав точный адрес надписи. Этого достаточно, чтобы коммунальные службы в кратчайшие сроки ее закрасили.