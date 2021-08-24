С 27 августа в Петербурге разрешат работать аттракционам и развлекательным центрам в ТЦ

Такой подарок детям и родителям городские власти сделали к началу учебного года, когда большинство юных петербуржцев возвращается в город.

Постановление, разрешающее работу объектов развлечения и досуга, аквапарков и аттракционов с ограничением по количеству посетителей, опубликовано на официальном сайте Правительства Санкт-Петербурга.

Для того, чтобы досуговые центры в ТЦ смогли работать, их собственники обязаны обеспечить вакцинацию 100% сотрудников. Требования к отчетным документам уже привычные - к 27 августа работники должны иметь документ о прохождении первого этапа вакцинации, либо , о пройдённой вакцинации или свидетельство о заболевании, перенесенном за последние полгода.

Пользоваться детскими комнатами в ресторанах по-прежнему запрещено.