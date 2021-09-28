Станция метро «Зенит» с 1 октября будет работать только по выходным

Слухи о скором закрытии станции появились еще летом, когда, отвечая на вопросы о дальнейшей судьбе станции вице-губернатор Максим Соколов объявил, что дальнейший режим работы станции будет определяться «исходя из принципов финансовой целесообразности».

Напомним, что открытие станции было приурочено к проведению чемпионата мира по футболу и уже тогда целесообразность строительства «Новоскрестовской» вызывала вопросы. В апреле прошлого года станция была закрыта на ремонт, в ходе которого она поменяла название на «Зенит». Открытие, совпавшее с проведением в Петербурге матчей Чемпионата Европы по футболу, состоялось 10 июня 2021 года, но в штатном режиме станция проработала всего три месяца.

После сегодняшнего заявления пресс-службы петербургского метрополитена станция метро «Зенит» начиная с 1 октября официально становится единственной в Петербурге «станцией выходного дня». На полную мощность, с использованием обоих вестибюлей, станция будет работать исключительно во время концертов и матчей Зенита на «Газпром Арене» или во время следующего чемпионата по футболу.