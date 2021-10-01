Город
В Петербурге появится станция метро «Кудрово»
На прошедшем сегодня заседании кабинета министров Владимир Путин поручил правительствам РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в срок до 30 ноября представить предложение по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга.
«Прошу представить предложения по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции метро "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области» - Владимир Путин.
Кроме того, уже в этом году петербургскому метрополитену из Фонда национального благосостояния будет дополнительно выделено почти 100 миллиардов рублей на покупку 950 новых вагонов.
Ответственными за выполнение поручений назначены Михаил Мишустин, Александр Беглов и Александр Дрозденко.
- Microsoft официально презентовала пять новых устройств серии Surface
- Опубликован первый кадр из сериала The Last of Us
- Опубликован список бесплатных игр для PlayStation Plus в октябре
- Microsoft обновила минимальные системные требования для Windows 11
- Биржевой мост закроют на ремонт на неделю позже запланированного
- В храме для сирот начались регулярные богослужения
- Microsoft обновила минимальные системные требования для Windows 11
- Счетная палата предложила снять ограничения на использование маткапитала
- Биржевой мост закроют на ремонт на неделю позже запланированного
- Опубликован первый кадр из сериала The Last of Us