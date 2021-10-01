В Петербурге появится станция метро «Кудрово»

Станция метро «Кудрово» будет построена до 2026 года

На прошедшем сегодня заседании кабинета министров Владимир Путин поручил правительствам РФ, Санкт-Петербурга и Ленинградской области в срок до 30 ноября представить предложение по развитию сети метрополитена Санкт-Петербурга.

«Прошу представить предложения по развитию в период 2022-2026 годов сети метрополитена Санкт-Петербурга и строительству станции метро "Кудрово" и электродепо "Правобережное" на территории Ленинградской области» - Владимир Путин.

Кроме того, уже в этом году петербургскому метрополитену из Фонда национального благосостояния будет дополнительно выделено почти 100 миллиардов рублей на покупку 950 новых вагонов.

Ответственными за выполнение поручений назначены Михаил Мишустин, Александр Беглов и Александр Дрозденко.