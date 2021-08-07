Ironman в Петербурге

07.08.2021 Фотографии Санкт-Петербурга Иванова Екатерина

Обладателями золотых медалей в рамках эстафеты стали представители российской команды Bolotov.lab с результатом 4:05.29. Первым среди параспортсменов финишировал Леонид Тютин, а лучший среди параспортменок стала Ксения Выборных.

Изначально первый в истории петербургский этап «Айронмена» должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса старт был перенесен на год. В ходе Ironman 70.3 спортсмены преодолели почти два километра вплавь по Гребному каналу, проехали на велосипеде 90 километров по ЗСД и пробежали 21 километр по Крестовскому острову и ЦПКиО.