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Ironman в Петербурге

Фотографии Санкт-Петербурга
Впервые в истории крупнейшие международные соревнования по триатлону прошли в Санкт-Петербурге. Почти две с половиной тысячи спортсменов на протяжении шести часов выясняли кто из них быстрее всего плывет, едет на велосипеде и бежит. Победителями Ironman 70.3 стали Илья Слепов, преодолевший дистанцию за 4 часа 14 секунд и Кристина Кочеткова с результатом 4 часа 29 минут.

Обладателями золотых медалей в рамках эстафеты стали представители российской команды Bolotov.lab с результатом 4:05.29. Первым среди параспортсменов финишировал Леонид Тютин, а лучший среди параспортменок стала Ксения Выборных.

Изначально первый в истории петербургский этап «Айронмена» должен был состояться в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса старт был перенесен на год. В ходе Ironman 70.3 спортсмены преодолели почти два километра вплавь по Гребному каналу, проехали на велосипеде 90 километров по ЗСД и пробежали 21 километр по Крестовскому острову и ЦПКиО.

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