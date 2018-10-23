В Санкт-Петербурге проходит XVII Форум стратегов

Приветствуя участников форума, врио губернатора Санкт-Петербурга А. Беглов напомнил, что впервые форум собрался в 2002 году под патронатом Алексея Леонидовича Кудрина, при организационном участии Леонтьевского центра.

В Санкт-Петербурге впервые была принята стратегия развития в России, и она была реализована. Очень приятно, что этот форум впервые проводится после выступления президента, майского указа 2018 года, и стратегических задач, которые были обозначены президентом в послании Федеральному Собранию, - сказал А.Беглов.

Прологом к Форуму стала дискуссия о механизмах стратегического планирования и путях реализации майского указа Президента РФ между министром экономического развития Максимом Орешкиным и Алексеем Кудриным, председателем Счетной палаты РФ. Министр отметил, что национальные проекты, разработанные в соотвесвии с президентским указом № 204 – всего лишь инструмент достижения национальных целей развития. Алексей Кудрин обратил внимание на громоздкость системы управления достижением целей.

Спикеры признали, что Национальные проекты не являются структурным звеном бюджетной системы. Тем не менее, все эти нацпроекты будут реализованы через госпрограммы. И через каждую госпрограмму будут реализовываться мероприятия нескольких нацпроектов.

За каждой госпрограммой закреплен свой ответственный руководитель, и он должен будет исполнять мероприятия сразу нескольких нацпроектов, и отчитываться за достижение целевых показателей перед несколькими вице-премьерами. Это несколько размывает ответственность за достижение конкретных результатов. И управление этой системой пока не столь прозрачно, - отметил А.Кудрин.

М.Орешкин, согласился, что размытие ответственности в этом вопросе недопустимо.

Поэтому мы активно работаем над тем, чтобы ситуацию максимально упростить,- сказал министр,- Все мероприятия, которые есть в нацпроектах, являются составными элементами госпрограмм, и, де-факто, дублирования здесь не происходит.

По мнению М.Орешкина, достижение целей национального развития выглядит как экономическая модель с закрепленными ключевыми целевыми показателями двух уровней, с установлением персональной ответственности за их достижение, в том числе на уровне министерств.

Напомним, что в настоящее время продекларированы и утверждены паспорта 12-ти национальных проектов. Перечни мероприятий по их реализации всё ещё находятся в разработке.

Активное участие в работе Форума принимает Центр стратегических разработок, который стал со-организатором брейншторма «Стейкхолдеры города будущего: кто и что будет планировать?» и панельной дискуссии «Сбалансированность, согласованность и целостность. Как добиться всех этих качеств в системе стратегического управления?». Во время брейншторма эксперты обсудили технологии планирования в городах, конструктор городских стратегий и вопросы, стоящие перед городами в эпоху глобализации. Панельная дискуссия о стратпланировании затронула вопросы разработки единого онтологического стандарта и принципиальной схемы декомпозиции целей, задач и показателей в стратегическом планировании и управлении.

Всего в первый день Форума прошло более двадцати мероприятий.