Президент США Дональд Трамп не исключает введения нефтяных пошлин против России
По мнению американского лидера, ситуацию, сложившуюся на нефтяном рынке сложно назвать нормальной. В ходе нефтяной войны развязанной Россией и Саудовской Аравией цена на нефть упала до рекордно низких показателей, что дестабилизировало ситуацию на рынке. По мнению Трампа такая необдуманная политика наносит ущерб не только этим странам, но и всему миру, делая главный энергоноситель в мире дешевле воды.
Кроме того, Дональд Трамп утверждает, что лично выступил посредником в переговорах между Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки и что, по его мнению, Москва и Эр-Рияд придут к соглашению в ближайшие сутки. В Кремле информацию о подобных переговорах опровергли, но при этом стоимость нефти марки Brent на фоне заявления американского президента выросла практически в полтора раза.
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