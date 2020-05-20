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Политика

Очередным эпицентром коронавируса становится Латинская Америка

Политика
Сайт ИНОпресса со ссылкой на иностранные источники описывает ужасы пандемии коронавируса, которые начались в странах Латинской Америки.

-Умерших хоронят в общих могилах, люди ищут своих скончавшихся родственников: Латинская Америка превращается в новый эпицентр коронакризиса, - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Руководитель бразильского подразделения "Врачи без границ" Ана де Лемос указывает на резкий рост числа заражений и смертей. По данным ВОЗ, только в Южной Америке на прошлой неделе было зафиксировано 96 тыс. новых случаев заражения и около 5,5 тыс. смертей - это прирост на 45% и 51% соответственно.

В Мексике власти также сообщают о рекордном числе умерших за сутки.

В Бразилии медики почтили память 109 врачей, которым пандемия стоила жизни.

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