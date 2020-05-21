Политика
Совет Федерации предлагает закрепить термин "самоизоляция" на законодательном уровне
Сенаторы предлагают определить не только сам термин, но и предусмотреть порядок установления подобного режима и пределы полномочий региональных властей во период его введения.
- В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны, — напомнила Рукавишникова.
Изменения предлагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
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