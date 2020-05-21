Совет Федерации предлагает закрепить термин "самоизоляция" на законодательном уровне

Сенаторы предлагают определить не только сам термин, но и предусмотреть порядок установления подобного режима и пределы полномочий региональных властей во период его введения.

- В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны, — напомнила Рукавишникова.

Изменения предлагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".