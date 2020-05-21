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Политика

Совет Федерации предлагает закрепить термин "самоизоляция" на законодательном уровне

Политика
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова предлагает легализовать понятие самоизоляции.

Сенаторы предлагают определить не только сам термин, но и предусмотреть порядок установления подобного режима и пределы полномочий региональных властей во период его введения.

- В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны, — напомнила Рукавишникова.

Изменения предлагается внести в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

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