Собянин подписал новый указ: Москва готовится ослаблению ограничений введенных из-за коронавируса

-Считаю, что в этих условиях мы можем продолжить постепенное "открытие" экономики и возобновление работы городских организаций, — заявил мэр.

С 25 мая в Москве откроется часть МФЦ, но прием пока будет вестись только по предварительной записи.

Кроме того, с 27 мая для передвижения по городу Москве будут действительны только московские пропуска. Сейчас оформить 16-значный код для поездок по Москве можно как на сайте городской мэрии, так и на подмосковном портале госуслуг. С 27 мая указ мэра предписывает получать разрешения для поездок по городу лишь на сервисе правительства Москвы. Подмосковный сервис будет отключен.

Также обещается, что с 21 мая оформлять и аннулировать пропуска для поездок смогут и работодатели — для иностранных работников и «исполнителей по гражданско-правовым договорам». Самостоятельная возможность оформления долгосрочных пропусков для иностранцев будет закрыта.

Москвичи по прежнему обязаны использовать маски, респираторы либо другие средства защиты органов дыхания, а также перчатки на рабочих местах, в магазинах и при поездках на любых видах общественного транспорта и в такси.

Собянин напомнил, что перчатки и маски нужно носить не только в поездах, но на всех объектах железнодорожного транспорта.