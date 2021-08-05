Вишневского сняли с Выборов. Вишневский идет на выборы

Территориальная избирательная комиссия №30 Центрального района Петербурга отказ обосновала неправильно оформленными документами заявителя. За отказ проголосовали девять членов комиссии, против выступили четверо.

«Решение ТИК-30 об отказе мне в регистрации на выборах в ЗАКС по округу № 2 - незаконное и политически мотивированное.

Незаконное - потому, что меня обвиняют в представлении одного из партийных документов с нарушением требований закона, но в законе к этому документу вообще нет никаких требований!

Политически мотивированное - потому, что это очевидная месть за мою и "Яблока" политическую позицию, за критику губернатора Беглова и его политики, за защиту прав граждан, нарушаемых властями, за депутатские запросы и выступления с трибуны ЗАКСа.

Конечно, мы обжалуем это решение. И будем добиваться его отмены», — заявил Вишневский на своей странице ВК.

65-летний Борис Вишневский – самый активный оппозиционер в Петербурге. Он был в первых рядах противников строительства башни Газпрома на Охтинском мысу, в марте 2010 года подписал обращение российской оппозиции «Путин должен уйти», в 2014-м осудил присоединение Крыма к России.

В 2019 году Борис Лазаревич выдвигался на пост губернатора, но не прошел так называемый «муниципальный барьер», требующий определенного количества подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в градоначальники.

В 1999, 2003 и 2011 годах Вишневский баллотировался в Государственную Думу по списку «Яблока». На предстоящих выборах в Госдуму 2 августа зарегистрирован кандидатом в депутаты по списку партии в региональной группе № 21 в Центральном одномандатном избирательном округе Санкт-Петербурга вторым номером.

В выборах в Законодательное собрание города Борис Лазаревич Вишневский продолжает участвовать по списку партии «яблоко» как первый номер.