Петербургское заксобрание предлагает запретить выгул опасных собак без страховки

Перечень потенциально опасных пород собак был утвержден в 2019 году. Теперь законодатели нашли ему дополнительное применение.

Владельцем таких собак предложат либо страховать свою ответственность за возможное причинение вреда третьим лицам, либо выгуливать таких собак исключительно на собственном огражденном участке.

Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании Законодательного собрания Петербурга 18 августа 2021 года.

Петербургские законодатели не исключают, что в случае ободрения инициативы на региональном уровне, документ будет направлен на рассмотрение в Государственную думу РФ. То есть в перспективе, данная инициатива может получить применение на федеральном уровне.