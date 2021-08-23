В правительстве создают проектный офис по мониторингу развития регионов

Решение принято в связи с введением института кураторства федеральных округов заместителями Председателя Правительства Российской Федерации. Сам институт появился по поручению главы государства Владимира Путина.

23 августа председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал перечень распоряжений, которым определил объемы и направления работы своих заместителей в рамках института курирования регионов.

«Каждый куратор на закреплённой территории будет ответственным за её социальное развитие, за то, насколько эффективно расходуются бюджетные средства и отвечают ли эти траты запросам людей», – пояснил Михаил Мишустин.

Вице-премьеры должны самостоятельно определить в каждом субъекте, входящем в курируемый федеральный округ, до пяти проектов которые поставят на особый контроль. А также выделить по каждому региону по пять вопросов, решение которых позволить ускорить его социально-экономическое развитие.

Определить проблемные точки и точки роста в каждом из регионов вице-премьеры должны к 1 ноября 2021 года.

К этому же сроку Минэкономразвития актуализирует методики подготовки региональных документов стратегического планирования, с учетом необходимости их согласования с национальными целями развития РФ.

Курировать развитие Северо-Западного федерального округа будет Татьяна Голикова.