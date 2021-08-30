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Политика

Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы

Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко орденом «Дустлик».

Орден «Дустлик» (в переводе на русский язык «Дружба») Валентине Матвиенко вручили  за личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Узбекистан.

В связи с награждением, Матвиенко поздравила глава верхней палаты узбекского парламента Танзила Нарбаева.

Председатель Сената Олий Мажлиса назвала выход наградного указа радостным событием, свидетельствующем о высоком вкладе российского сенатора в реализацию программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества и в развитие межпарламентских связей между Россией и Узбекистаном.

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