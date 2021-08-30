Республика Узбекистан наградила Валентину Матвиенко орденом дружбы

Орден «Дустлик» (в переводе на русский язык «Дружба») Валентине Матвиенко вручили за личный вклад в укрепление стратегического партнерства и союзничества Российской Федерации и Республики Узбекистан.

В связи с награждением, Матвиенко поздравила глава верхней палаты узбекского парламента Танзила Нарбаева.

Председатель Сената Олий Мажлиса назвала выход наградного указа радостным событием, свидетельствующем о высоком вкладе российского сенатора в реализацию программ и проектов узбекско-российского многопланового сотрудничества и в развитие межпарламентских связей между Россией и Узбекистаном.