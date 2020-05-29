В период пандемии работодатели смогут обязать сотрудников выполнять низкоквалифицированную работу

Соответствующие поправки прописаны в проекте постановления ведомства (документ есть в распоряжении издания «РБК») и распространяются только на текущий год.

По замыслу авторов документа сократить работников можно будет только после отмены ограничительных мер, а оповещать их об изменении условий труда необходимо будет не за два месяца как прежде, а за две недели. О введении сменного режима работы сотрудники должны узнавать, как минимум, за семь календарных дней.

При этом документ содержит риски для работников и сокращает права трудящихся. Например, в соответствии с проектом постановления, временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска. Тогда как в Трудовом кодексе указано, что отпуск может быть продлен на время больничного, если работник заболевает в этот период. Кроме того, ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев.

По мнению экспертов, принятие постановления в таком виде может спровоцировать волну судебных исков, в том числе обращения в Верховный и в Конституционный суды. «Подзаконные акты не должны ухудшать положение субъектов правоотношений по отношению к тому, что урегулировано федеральным законодательством», - отметил глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич, комментируя инициативу Минтруда России изданию «РБК».

По данным Росстата в апреле работу потеряли 800 тысяч россиян, а уровень безработицы вырос до 5,8%.