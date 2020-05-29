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Внутренняя политика

В период пандемии работодатели смогут обязать сотрудников выполнять низкоквалифицированную работу

Внутренняя политика
Минтруд России предлагает запретить увольнение сотрудников, если работа предприятия приостановлена во время пандемии коронавируса. Прекращать трудовые отношения можно будет лишь по инициативе самого работника или по соглашению сторон.

Соответствующие поправки прописаны в проекте постановления ведомства (документ есть в распоряжении издания «РБК») и распространяются только на текущий год.

По замыслу авторов документа сократить работников можно будет только после отмены ограничительных мер, а оповещать их об изменении условий труда необходимо будет не за два месяца как прежде, а за две недели.  О введении сменного режима работы сотрудники должны узнавать, как минимум, за семь календарных дней.

При этом документ содержит риски для работников и сокращает права трудящихся. Например, в соответствии с проектом постановления, временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска. Тогда как в Трудовом кодексе указано, что отпуск может быть продлен на время больничного, если работник заболевает в этот период. Кроме того, ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев.

По мнению экспертов, принятие постановления в таком виде может спровоцировать волну судебных исков, в том числе обращения в Верховный и в Конституционный суды. «Подзаконные акты не должны ухудшать положение субъектов правоотношений по отношению к тому, что урегулировано федеральным законодательством», - отметил глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич, комментируя инициативу Минтруда России изданию «РБК».

По данным Росстата в апреле работу потеряли 800 тысяч россиян, а уровень безработицы вырос до 5,8%.

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