В период пандемии работодатели смогут обязать сотрудников выполнять низкоквалифицированную работу
Соответствующие поправки прописаны в проекте постановления ведомства (документ есть в распоряжении издания «РБК») и распространяются только на текущий год.
По замыслу авторов документа сократить работников можно будет только после отмены ограничительных мер, а оповещать их об изменении условий труда необходимо будет не за два месяца как прежде, а за две недели. О введении сменного режима работы сотрудники должны узнавать, как минимум, за семь календарных дней.
При этом документ содержит риски для работников и сокращает права трудящихся. Например, в соответствии с проектом постановления, временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска. Тогда как в Трудовом кодексе указано, что отпуск может быть продлен на время больничного, если работник заболевает в этот период. Кроме того, ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя на срок до трех месяцев.
По мнению экспертов, принятие постановления в таком виде может спровоцировать волну судебных исков, в том числе обращения в Верховный и в Конституционный суды. «Подзаконные акты не должны ухудшать положение субъектов правоотношений по отношению к тому, что урегулировано федеральным законодательством», - отметил глава правового департамента «Конфедерации труда России» Олег Бабич, комментируя инициативу Минтруда России изданию «РБК».
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