Керамический вопрос

Любой, кто когда-нибудь посещал отдел керамической плитки в одном из популярных сетевых строительных магазинов знает, что несмотря на кажущееся разнообразие, на самом деле, выбор плитки очень невелик. Да, вариантов много, но все они похожи друг на друга как близнецы браться, а если что и выбивается из общего ряда по внешнему виду, то на стоимость квадратного метра такой плитки приближается к стоимости квадратного метра квартиры, в которой проходит ремонт. Подобное однообразие объясняется тем, что крупные магазины заключает договор на поставку керамической плитки с тремя или четырьмя производителями, добавляя к ним для разнообразия некоторое количество элитной плитки от именитых зарубежных производителей. Именно поэтому в итоге мы получаем классическое «выбор есть, но выбора нет».

К счастью, решить эту проблему можно довольно легко, обратив свое внимание на интернет. Любой крупный интернет-магазин интернет-магазин керамической плитки в плане ассортимента и цен легко переиграет своих офлайн конкурентов, даже тех, что специализируется исключительно на плитке, не говоря уже про универсальные строительные магазины. Конечно, выбрать интернет магазин нужно тоже уметь, но с этим справиться гораздо легче, потому что достаточно выбрать магазин, который работает давно, работает не только в одном городе и имеет в своем активе положительные отзывы реальных покупателей. Подобным критериям соответствуют несколько крупных магазинов, в том числе KERASOL, являющийся одним из крупнейших интернет-магазинов по продаже керамической плитки в России. Немаловажным преимуществом KERASOL является наличие офлайн магазинов Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Пятигорске и Симферополе. Это позволяет не только выбирать плитку с помощью удобного интернет каталога, но и посмотреть на нее вживую непосредственно в магазине, что гарантированно убережет вас от неверного выбора.

Мы надеемся, что эта статья поможет вам сделать правильный выбор и не потратить лишних нервов и денег при выборе и покупке керамической плитки вашей мечты.