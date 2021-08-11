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Строительство

Вице-губернатор проконтролировал ход строительства станции метро «Горный институт»

Строительство
Фото: ru.wikipedia.org Фото: ru.wikipedia.org Станция метрополитена «Горный институт» откроется в запланированный срок. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Маским Соколов оценил степень ее готовности как высокую.

По словам чиновника, основной объем горнопроходческих работ выполнен уже на 85%. Метростроевцам осталось завершить сооружение вестибюля станции, прокладку комплекса инженерных коммуникаций, монтаж технологического оборудования, пусконаладочные и отделочные работы и благоустройство объекта в целом.

Как напомнил Максим Соколов на своей странице в социальной сети, в оформлении вестибюля станции будет воплощена идея архитектора Доменико Трезини о превращении Васильевского острова во вторую Венецию. Чтобы обыграть тему воды создатели станции намерены облицевать пилоны светло-голубым мрамором.

Станция «Горный институт» будет введена в рамках пускового участка «Спасская» — «Горный институт» в южной части Васильевского острова и станет третьей станцией метрополитена в Василеостровском районе. Ввод станции запланирован на 15 декабря 2024 года. Отметим, что по первоначальным планам городского правительства новая станция должна была появиться в период до 2015 года, однако сроки ввода станции в эксплуатацию переносились 7 раз. В перспективе Лахтинско-Правобережная линия будет продлена до станции «Морской фасад».

Ранее Максим Соколов сообщал, что в 2024 году планируется ввести 9 км путей и три новых станции метро. В первом квартале 2021 года Смольный направил в федеральное правительство заявку на дополнительное финансирование. Если заявка будет удовлетворена, в указанный срок в городе могут появиться еще четыре станции метро.

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