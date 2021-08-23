Строительство
Из-за дефицита мигрантов на стройках растут зарплаты
По оценке специалистов Superjob в Москве оплата труда плиточников выросла на 40%, рабочих по монтажу оконных блоков на 25%, а сварщиков больше чем на 20%.
По данным Headhunter зарплатные ожидания разнорабочих за 2021 год в среднем выросли на 15%.
В связи с увеличением объемов строительства количество вакансий в этой сфере растет, а количество мигрантов остается тем же, поясняют специалисты.
По оценке департамента строительства Москвы только на бюджетных стройках столицы сегодня не хватает порядка 15-20 тысяч рабочих.
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