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Строительство

Из-за дефицита мигрантов на стройках растут зарплаты

Строительство
По данным сервисов поиска работы Headhunter и Superjob снижение притока количества трудовых мигрантов привело к повышению заработной платы рабочих низкой квалификации.

По оценке специалистов Superjob в Москве оплата труда плиточников выросла на 40%, рабочих по монтажу оконных блоков на 25%, а сварщиков больше чем на 20%.

По данным Headhunter зарплатные ожидания разнорабочих за 2021 год в среднем выросли на 15%.

В связи с увеличением объемов строительства количество вакансий в этой сфере растет, а количество мигрантов остается тем же, поясняют специалисты.

По оценке департамента строительства Москвы только на бюджетных стройках столицы сегодня не хватает порядка 15-20 тысяч рабочих.

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