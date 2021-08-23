Из-за дефицита мигрантов на стройках растут зарплаты

По оценке специалистов Superjob в Москве оплата труда плиточников выросла на 40%, рабочих по монтажу оконных блоков на 25%, а сварщиков больше чем на 20%.

По данным Headhunter зарплатные ожидания разнорабочих за 2021 год в среднем выросли на 15%.

В связи с увеличением объемов строительства количество вакансий в этой сфере растет, а количество мигрантов остается тем же, поясняют специалисты.

По оценке департамента строительства Москвы только на бюджетных стройках столицы сегодня не хватает порядка 15-20 тысяч рабочих.