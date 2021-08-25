Семейную ипотеку под 6% годовых продлили до конца 2023 года
Решение о продлении субсидирования ипотеки по льготной ставке до 6% годовых принято по поручению Президента РФ Владимира Путина.
Для обеспечения госпрограммы лимит её финансирования увеличат до 1,7 триллиона рублей.
Программу льготной ипотеки планировали завершить в следующем году, однако позднее было принято решение о её продлении до 1 марта 2023 года. Согласно новому постановлению правительства программа продлена еще на девять месяцев.
Деньги по программе ипотечного кредитования российские семьи могут получить как на покупку квартиры в МКД, так и на строительство своего частного дома. Согласно правилам её получения первый взнос должен быть не меньше 15%. На приобретение жилья в Москве и Санкт-Петербурге можно получить кредит до 12 миллионов рублей. В других городах установленный максимум кредита по программе семейной ипотеки составляет 6 миллионов.
Меры по стимулированию жилищного строительства направлены на обеспечение достижения национальных целей развития до 2030 года.
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