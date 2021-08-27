1 сентября в России стартует гаражная амнистия

На бесплатную регистрацию прав собственников гаражей законодатели отвели пять лет. Положения законопроекта не относятся к так называемым «гаражам-ракушкам» и постройкам возведенным позднее декабря 2004 года.

Право на упрощенную регистрацию относится только к гаражам расположенным на участках находящихся в государственной собственности. Для начала процедуры достаточно простого заявления в МФЦ или органы местного самоуправления.

Для подтверждения права на гараж потребуется предоставить подтверждающие документы. Например, договор на подключение к электросетям или другие документы подтверждающие пользование постройкой. Право на регистрацию прав распространяется на наследников и тех, кто купил гараж позже установленного законом срока.

Проблемы с регистраций прав на землю могут возникнуть если земельный участок на котором стоит гараж перекрывает возможность доступа к общему имуществу.