1 сентября в России стартует гаражная амнистия
На бесплатную регистрацию прав собственников гаражей законодатели отвели пять лет. Положения законопроекта не относятся к так называемым «гаражам-ракушкам» и постройкам возведенным позднее декабря 2004 года.
Право на упрощенную регистрацию относится только к гаражам расположенным на участках находящихся в государственной собственности. Для начала процедуры достаточно простого заявления в МФЦ или органы местного самоуправления.
Для подтверждения права на гараж потребуется предоставить подтверждающие документы. Например, договор на подключение к электросетям или другие документы подтверждающие пользование постройкой. Право на регистрацию прав распространяется на наследников и тех, кто купил гараж позже установленного законом срока.
Проблемы с регистраций прав на землю могут возникнуть если земельный участок на котором стоит гараж перекрывает возможность доступа к общему имуществу.
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