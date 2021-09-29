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Строительство

Биржевой мост закроют на ремонт на неделю позже запланированного

Строительство
Биржевой мост закроют на год Биржевой мост закроют на год Первый за шестьдесят лет капитальный ремонт моста откладывается из-за несогласованности городских служб.

О сдвиге сроков ремонта на неделю вперед сегодня сообщила пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест». Ранее ремонт планировали начать 1 октября, но к этому моменту специалисты не успели согласовать новую схему организации движения и изменить алгоритмы работы светофоров для увеличения пропускной способности улиц вблизи закрытого моста.

Аукцион на ремонт Биржевого моста общей стоимостью 2,37 миллиарда рублей в июле этого года выиграла компания «Возрождение», ранее производившая капитальный ремонт Литейного и Зеленого мостов. В ходе восстановительных работ будет модернизирован разводной механизм, отремонтированы опоры и пролеты моста.

Планируемая дата окончания ремонта - 5 марта 2023 года, но автомобильное движение по мосту будет открыто на полгода раньше - 30 ноября 2022 года.

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