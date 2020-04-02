Недвижимость
Санкт-Петербургу посчитали индекс качества городской среды
Данные получены на основании анализа 36 индикаторов качества городской среды. В 2019 году Санкт-Петербург набрал 243 балла, что на 5 баллов лучше результата прошлого года.
В среднем по стране индекс качества городской среды увеличился на шесть единиц и составил 169 баллов. Количество городов с благоприятной городской средой увеличилось на 37 (+3,4%) и составило 299.
Наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда и создание безбарьерной среды.
- Обновленная ипотека решит квартирный вопрос многодетных
- В России с 2018 года запустят обновленную программу господдержки ипотеки со ставкой в 6%
- В Минстрое уверены, что новостройки в целом по России только дешевеют
- Утопические нормы Минстроя бьют по карману потребителя и планам застройщиков
- Карелия может получить почти 50 млн рублей на модернизацию объектов ЖКХ
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах
- У новой модели iPhone все меньше тайн
- Кому можно работать в апреле регионы будут решать самостоятельно
- В Санкт-Петербурге зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19
- В Крыму ввели карантин и остановили все стройки
- Китайская компания Xiaomi представила сверхбюджетную электробритву Mijia S300
- Президент США Дональд Трамп не исключает введения нефтяных пошлин против России
- Умер знаменитый автор и исполнитель песен Билл Визерс
- Группа Little Big даст онлайн-концерт
- В сети появились фотографии эксклюзивной Нивы сделанный для экспорта в Германии в 80-х годах