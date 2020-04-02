Санкт-Петербургу посчитали индекс качества городской среды

Данные получены на основании анализа 36 индикаторов качества городской среды. В 2019 году Санкт-Петербург набрал 243 балла, что на 5 баллов лучше результата прошлого года.

В среднем по стране индекс качества городской среды увеличился на шесть единиц и составил 169 баллов. Количество городов с благоприятной городской средой увеличилось на 37 (+3,4%) и составило 299.

Наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда и создание безбарьерной среды.