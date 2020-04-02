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Недвижимость

Санкт-Петербургу посчитали индекс качества городской среды

Недвижимость
Минстрой России опубликовал результаты расчета индекса качества городской среды 1115 российских городов по итогам 2019 года.

 Данные получены на основании анализа 36 индикаторов качества городской среды. В 2019 году Санкт-Петербург набрал 243 балла, что на 5 баллов лучше результата прошлого года. 

В среднем по стране индекс качества городской среды увеличился на шесть единиц и составил 169 баллов. Количество городов с благоприятной городской средой увеличилось на 37 (+3,4%) и составило 299.

Наибольшая положительная динамика за минувший год отмечена по таким критериям как общее улучшение облика городов, сокращение аварийного жилого фонда и создание безбарьерной среды.

 

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